Дубинский заявил об избиении в СИЗО

Прибывшие на вызовы медики якобы констатировали у нардепа множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.
Народный депутат Александр Дубинский, подозреваемый в государственной измене, заявил об избиении в СИЗО.
Об этом сообщили его адвокаты, говорится в телеграмме-канале Dubinsky.pro.
"Неизвестные лица избили народного депутата, а также администрации СИЗО. Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра. Сейчас Александр Дубинский с адвокатами ожидает приезда работников полиции для составления акта о телесных повреждениях", — говорится в отмолении.
Отмечается, что нардеп требует приезда начальника Киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Малюски, генерального прокурора Костина, главы национальной полиции Клименко.
По словам адвоката, существует реальная опасность для здоровья и угроза жизни Дубинского.
"Мы требуем принятия немедленного решения о переводе Дубинского в следственный изолятор СБУ для того, чтобы обеспечить сохранение его жизни", — подчеркнули адвокаты.
"Вчера меня перебросили в другую камеру, где с часа до 3 ночи отп*здили, по ощущениям, сломали ребро. Там крепкая гематома, я смотрел. После я до утра сидел на стуле, в прихожей, часу до 11", — цитирует записку Дубинское пророссийское издание "Страна".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Нардепу Дубинскому объявили подозрение! Подробности дела
Напомним, 14 ноября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому в виде 60 суток содержания под стражей.
Добавим, что 3 ноября Дубинскому было объявлено подозрение в организации схемы незаконного выезда мужчин за границу.
Читайте также: