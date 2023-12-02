Дубинский заявил об избиении в СИЗО

Прибывшие на вызовы медики якобы констатировали у нардепа множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра.

Народный депутат Александр Дубинский, подозреваемый в государственной измене, заявил об избиении в СИЗО.

Об этом сообщили его адвокаты, говорится в телеграмме-канале Dubinsky.pro.

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"Неизвестные лица избили народного депутата, а также администрации СИЗО. Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра. Сейчас Александр Дубинский с адвокатами ожидает приезда работников полиции для составления акта о телесных повреждениях", — говорится в отмолении.

Отмечается, что нардеп требует приезда начальника Киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции Малюски, генерального прокурора Костина, главы национальной полиции Клименко.

По словам адвоката, существует реальная опасность для здоровья и угроза жизни Дубинского.

"Мы требуем принятия немедленного решения о переводе Дубинского в следственный изолятор СБУ для того, чтобы обеспечить сохранение его жизни", — подчеркнули адвокаты.

"Вчера меня перебросили в другую камеру, где с часа до 3 ночи отп*здили, по ощущениям, сломали ребро. Там крепкая гематома, я смотрел. После я до утра сидел на стуле, в прихожей, часу до 11", — цитирует записку Дубинское пророссийское издание "Страна".

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Напомним, 14 ноября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому в виде 60 суток содержания под стражей.

Добавим, что 3 ноября Дубинскому было объявлено подозрение в организации схемы незаконного выезда мужчин за границу.

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