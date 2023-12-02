Дубінський заявив про побиття у СІЗО

Медики, які прибули на виклики, нібито констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра.

Народний депутат Олександр Дубінський, підозрюваний у державній зраді, заявив про побиття у СІЗО.

Про це повідомили його адвокати, йдеться у телеграмі-каналі Dubinsky.pro.

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"Невідомі особи побили народного депутата, а також адміністрації СІЗО. Було викликано швидку допомогу, яка констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра. Наразі Олександр Дубинський з адвокатами очікує на приїзд працівників поліції для складання акту про тілесні ушкодження", - йдеться у повідмоленні.

Зазначається, що нардеп вимагає приїзду начальника Київського слідчого ізолятора, а також негайної реакції міністра юстиції Малюськи, генерального прокурора Костіна, голови національної поліції Клименка.

За словами адвоката, існує реальна небезпека здоров'ю та загроза життю Дубінського.

"Ми вимагаємо ухвалення негайного рішення про переведення Дубинського до слідчого ізолятора СБУ для того, щоб забезпечити збереження його життя", - наголосили адвокати.

"Вчора мене перекинули в іншу камеру, де з години до 3 ночі п*здили, за відчуттями, зламали ребро. Там міцна гематома, я дивився. Після я до ранку сидів на стільці, у передпокої, годині до 11", - цитує записку Дубінського проросійське видання "Страна".

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