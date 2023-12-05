Окупанти поступово просуваються через руїни Мар'їнки - британська розвідка

Захоплення Мар'їнки, ймовірно, є все ще є однією з головних цілей Кремля, вважає західна розвідка.

Протягом останніх тижнів російські війська поступово просуваються через руїни Мар’їнки Донецької області та, ймовірно, контролюють більшу частину забудованої території.

Про це інформує Міноборони Британії із посиланням на розвідку.

Також читайте Росіяни штурмують Степове біля Авдіївки: в МВА розповіли про важкі бої

Однак, як наголошують у розвдіці, українські військові продовжують контролювати осередки території на західній околиці міста.

"Мар’їнка перебуває на лінії фронту від 2014 року. З довоєнним населенням у 9 000 осіб, вона повністю зруйнована – кадри, зроблені дроном, свідчать про те, що переважна більшість будівель перетворена на руїни. Поновлення зусиль Росії проти Мар’їнки є частиною осіннього наступу Росії, пріоритетом якого є розширення російського контролю над частинами Донецької області, що залишилися, що, ймовірно, все ще є однією з головних цілей Кремля", - зазначають розвідники.

Нагадаємо, ранішу в РФ звучали заяви про "окупацію Мар'їнки".

Читайте також: