Бої за Мар'їнку: росіяни просуваються, але ЗСУ дають відсіч

Російські війська просунулися на захід від Донецька 2 грудня, однак Мар'їнку не захопили. Мар'їнський напрямок залишається одним з найгарячіших вздовж всієї лінії фронту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

У Мар'їнці росіяни мали просування, але, зіткнувшись із опором Сил оборони, спрямували свої зусилля на фланги біля міста.

Російські мілблогери продовжували стверджувати, що українські війська утримують деякі позиції на околицях Мар’їнки після того, як 1 грудня було заявлено, що російські сили нібито завершили захоплення населеного пункту.

2 грудня один мілблогер заявив, що російські війська значно просунулися в Мар’їнці. Ще інший мілблогер поскаржився, що російським військам ще потрібно було просунутися на один кілометр, перш ніж досягти адміністративних кордонів Мар’їнки, і що російським військам було важко закріпити захоплені позиції в населеному пункті через сильний вогонь української артилерії, що ускладнювало подальше просування.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

Нагадаємо, російські окупанти почали поширювати в Мережі заяви про те, що 150 Мотострілецька дивізія ЗС РФ окупувала Мар'їнку в Донецькій області.

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