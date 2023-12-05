Найпоширеніші прізвища в Україні: перевір своє

Яке найпоширеніше прізвище в Україні і це не Шевченко

Як стверджують екпсерти найпоширенішим прізвищем на території України є Мельник. Чисельність носіїв цього прізвища перевищує 100 тисяч осіб. Щонайменше 107 878 українців мають подібне прізвище.

Крім того, що це найпоширеніше прізвище в Україні, це ще й одне з найстаріших. Мельники згадувалися у козацьких реєстрах, наприклад, у 1756 році нараховували щонайменше 7 козаків з подібним прізвищем.

Де найбільше проживають українців з прізвищем Мельник

Найбільше це прізвище, як стверджують експерти, зустрічається в Києві. За останніми даними Київської міської ради тут проживають щонайменше 6587 громадян з подібним прізвищем. Найчастіше прізвище Мельник зустрічається на Поділлі. Найбільша щільність поширення прізвища у Вінницькій області, Мурованокуриловецький район, Калуському та Рожнятівському районах Івано-Франківської області.

Найвідомішими носіями прізвища вважають Андрія Атанасовича Мельника — державного та військового діяча, полковника армії УНР, другого голови Організації українських націоналістів та Андрія Ярославовича Мельника — українського дипломата, повноважного посла України в Німеччині в період з 2014 до 2022 року.

Інші найпоширеніші прізвища в Україні

Друге та третє місце серед найпоширеніших прізвищ поділяють прізвища Шевченко та Коваленко. Згідно з іншими джерелами вони майже конкурують з прізвищем Мельник. Наступними в списку найпоширеніших прізвищ є Бондаренко, Ткаченко, Бойко, Кравченко та Ковальчук.

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