Самые распространенные фамилии в Украине: проверь свое

Какая самая распространенная фамилия в Украине и это не Шевченко

Как утверждают экпсерты, самой распространенной фамилией на территории Украины является Мельник. Численность носителей этой фамилии превышает 100 тысяч человек. По меньшей мере, 107 878 украинцев имеют подобную фамилию.

Кроме того, что это самая распространенная фамилия в Украине, это еще одна из старейших. Мельники упоминались в казацких реестрах, например, в 1756 году насчитывали по меньшей мере 7 казаков с подобной фамилией.

Где больше всего проживают украинцев с фамилией Мельник

Больше всего эта фамилия, как утверждают эксперты, встречается в Киеве. По последним данным Киевского городского совета здесь проживают по меньшей мере 6587 граждан с подобной фамилией. Чаще фамилия Мельник встречается на Подолье. Наибольшая плотность распространения фамилии в Винницкой области, Мурованокуриловецкий район, Калушском и Рожнятовском районах Ивано-Франковской области.

Самыми известными носителями фамилии считают Андрея Атанасовича Мельника – государственного и военного деятеля, полковника армии УНР, второго головы Организации украинских националистов и Андрея Ярославовича Мельника – украинского дипломата, полномочного посла Украины в Германии в период с 2014 по 2022 год.

Другие самые распространенные фамилии в Украине

Второе и третье место среди самых распространенных фамилий делят фамилии Шевченко и Коваленко. Согласно другим источникам они почти конкурируют с фамилией Мельник. Следующими в списке наиболее распространенных фамилий являются Бондаренко, Ткаченко, Бойко, Кравченко и Ковальчук.

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