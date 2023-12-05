Оккупанты постепенно продвигаются через руины Марьинки — британская разведка

Оккупация Марьинки, вероятно, все еще является одной из главных целей Кремля, считает западная разведка.

В последние недели российские войска постепенно продвигаются через руины Марьинки Донецкой области и, вероятно, контролируют большую часть застроенной территории.

Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на разведку.

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Однако, как отмечают в разведке, украинские военные продолжают контролировать ячейки территории на западной окраине города.

"Марьинка находится на линии фронта с 2014 года. С довоенным населением в 9 000 человек она полностью разрушена — кадры, сделанные дроном, свидетельствуют о том, что подавляющее большинство зданий превращено в руины. Возобновление усилий России против Марьинки является частью осеннего наступления России, приоритетом которого является расширение российского контроля над оставшимися частями Донецкой области, что, вероятно, все еще является одной из главных целей Кремля", — отмечают разведчики.

Напомним, раньше в РФ звучали заявления об "оккупации Марьинки".

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