По словам Александра Штупуна, враг очень активно, но безуспешно пытается попасть на территорию Авдеевского коксохима.

Авдеевский коксохимический завод находится под контролем ВСУ. Российская пехота активно, но безуспешно пытается попасть на территорию. Противник также сбрасывает с самолетов управляемые авиационные бомбы на направление под Авдеевкой.

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, враг очень активно, но безуспешно пытается попасть на территорию Авдеевского коксохима.

До сих пор завод контролируют ВСУ.

"Враг несет там большие потери, как в технике, так и в живой силе. Россияне бросают пехоту и сбрасывают с самолетов КАБы, как на Авдеевку, так и на окраины города", — сообщил Штупун.

Он добавил, что в направлении Авдеевки продолжаются активные боевые действия. Враг не оставляет попыток оцепить город.

Продолжаются активные наземные атаки, иногда с затасовкой бронетехники.

"За сутки враг потерял около 500 солдат. Также ВСУ уничтожили 7 танков и 13 бронемашин. Зафиксировано 45 боевых столкновений, 648 артиллерийских обстрелов", — сказал Штупун.

Сутки назад, 29 ноября, на Таврическом направлении зафиксировано 45 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ. Украинские бойцы в дальнейшем держат оборону Авдеевки, в то же время кафиры активизировались на Запорожье.

"Пока Авдеевка стоит, Авдеевка бьется. И враг несёт очень существенные потери, особенно в пехоте", — сообщал ранее представитель Сил обороны Таврического направления.

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