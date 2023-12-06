В Донецке – мощные взрывы: по чему "прилетело" (фото, видео)

В оккупированном Донецке прогремели сильные взрывы днем 6 декабря, после которых в одном из районов города в небо повалил густой черный дым.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Взрывы в Донецке раздались в Буденовском районе. Местные паблики сообщают о попадании в нефтехранилище. На опубликованных в Сети видео виден гигантский столб густого черного дыма на месте "прилета". Он виден из разных частей города.

В то же время российские телеграм-каналы утверждают, что якобы несколько районов Донецка находятся под обстрелом ВСУ. Они также указывают, что, по предварительным данным, в городе горит автозаправочная станция.

Черный дым в Донецке после взрывов 6 декабря/Скриншот

Черный дым в Донецке после взрывов 6 декабря/Скриншот

В Донецке прогремели взрывы и валит черный дым

Напомним, 4 декабря беспилотник атаковал нефтебазу врага в оккупированном Луганске. Местные жители слышали громкий взрыв и сняли на видео яркий пожар.

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