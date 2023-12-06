У Донецьку – потужні вибухи: по чому "прилетіло" (фото, відео)

В окупованому Донецьку прогриміли сильні вибухи вдень 6 грудня, після яких в одному з районів міста в небо повалив густий чорний дим.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Вибухи в Донецьку пролунали у Будьоновському районі. Місцеві пабліки повідомляють про влучання у нафтосховище. На опублікованих у Мережі відео видно велетенський стовп густого чорного диму на місці "прильоту". Його видно з різних частин міста.

Водночас російські телеграм-канали стверджують, що начебто кілька районів Донецька перебувають під обстрілом ЗСУ. Вони також вказують, що за попередніми даними, у місті горить автозаправна станція.

Чорний дим у Донецьку після вибухів 6 грудня / Скриншот

Чорний дим у Донецьку після вибухів 6 грудня / Скриншот

У Донецьку прогриміли вибухи і валить чорний дим

Нагадаємо, 4 грудня безпілотник атакував нафтобазу ворога в окупованому Луганську. Місцеві жителі чули гучний вибух і зняли на відео яскраву пожежу.

Читайте також: