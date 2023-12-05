СБУ атаковала дронами военные объекты в Крыму – СМИ рассказали подробности

Минобороны РФ утром 5 декабря заявило о перехвате и уничтожении 41 украинского беспилотника. В силовых структурах Украины подтвердили, что беспилотники Службы безопасности поразили ряд российских военных объектов во временно оккупированном Крыму.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник.

Так, по данным источника, 5 декабря беспилотники СБУ поразили радиолокационную систему "Небо-М" в районе н.п. Багерово (Крым), стоянку вертолетов, радиолокационную систему П-18 "Терек" и систему управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле н.п Стрелковое (Арабатская стрелка).

Напомним, в центральной части Севастополя утром 5 декабря прогремели взрывы. По данным СМИ, громко было в районе Казачьей бухты, где неподалеку расположен полигон "Казачий" 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ.

Накануне партизанское движение "АТЕШ" сообщило, что проникло в 810-ю бригаду морской пехоты России. Удалось разведать данные о военной технике и личном составе.

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