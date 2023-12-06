Предателя Илью Киву нашли мертвым — СМП

В РФ нашли мертвым предателя Украины, скандального беглеца, экснардепа Илью Киву.

Об этом сообщил пропагандистский телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что тело обнаружили в Подмосковье.

Также смерть Кивы подтвердил пропагандистский Telegram-канал Mash.

Тело эксдепутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили в подмосковном коттеджном поселке в Одинцовом. В январе 2022 года Кива покинул Независимую. После начала СВО перебрался в Москву, а уже в апреле сообщил, что готовится просить политическое убежище у России. В ноябре этого года украинский суд заочно приговорил уроженца Полтавы к 14 годам по делу о государственной измене», — говорится в сообщении.

"Тело, вероятно, эксдепутат Верховной рады Кивы найдено в подмосковном селе Супонево Одинцовского района", — написало пропагандистское РосСМИ РИА Новости.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в Telegram тоже подтвердила информацию: "Киву убили".

Украинский блогер, общественный активист и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram написал : "Мои источники подтверждают ликвидацию Кивы".

Журналист “1+1” Андрей Цаплиенко в Telegram написал следующее: “По информации от наших источников, ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы – спецоперация СБУ. Преступник был ликвидирован из стрелкового оружия”.

Напомним, еще в марте 2022 года Киву лишили статуса народного депутата Украины.

Добавим, что в начале полномасштабного вторжения России Кива призвал президента страны-агрессорки Владимира Путина применить против Украины ядерное оружие. Высказывания политика заинтересовали ГУР Минобороны Украины.

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