Списки осіб, за якими спецслужби України стежать в РФ: що кажуть в ГУР

У українському ГУР не підтвердили і не спростували наявність списків осіб, які пішли на співпрацю з Москвою та за якими українські спецслужби стежать на території РФ. До слова, про нібито наявність цих списків заявив колишній "регіонал" Олег Царьов.

Заяву зрадник-депутата прокоментував в ефірі "Радіо Свобода" представник української розвідки Андрій Юсов.

За його словами, українські правоохоронці розслідують дії тих, хто підозрюється у державній зраді та співпраці з країною-агресоркою.

"Розпочати можна з коментаря Царьова, який детально розповів що спочатку список формує ГУР, потім його верифікує СБУ, а потім підписує особисто Зеленський. Так це бачить російська пропаганда. Ми не будемо підтверджувати чи спростовувати це. Українські правоохоронці працюють над провадженнями проти воєнних злочинців, проти державних зрадників. Ось це і є той список", - наголосив Юсов.

Представник розвідки зауважує, що це стосується не лише громадян України, проти яких є підозри у злочинах. Йдеться і про російських окупантів-загарбників, і державних зрадників.

"Справедливе покарання, так чи інакше, цих людей знайде. В їхніх інтересах, щоб це відбувалося в межах України, в межах українського правосуддя", - наголосив він.

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Як повідомлялося, після ліквідації Киви зрадник Олег Царьов влаштував істерику, бо боїться за свою шкуру. Він заявив, що посилив свою охорону після замаху та визнав, що українські спецслужби працюють ефективно.

Нагадаємо, ввечері 6 грудня було ліквідовано зрадника Іллю Киву. Його співмешканка розповіла російським засобам масової пропаганди, що його задвохсотили, поки той ховався в лісі. Вистачило двох пострілів.

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