В Крыму ночью снова раздавались взрывы

Данных о причинах взрывов и их последствиях пока нет.

В ночь на 28 декабря в оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе Красноперекопска.

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Об этом сообщает Telegram-канал " Крымский ветер ".

В сообщении указывается, что серия взрывов прогремела примерно в час ночи.

Местные жители сообщили, что было слышно четыре взрыва один за другим.

Других данных о причинах взрывов и их последствиях пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры срочно убрали из Феодосии два своих корабля.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сети показали первые спутниковые снимки уничтоженного ВДК "Новочеркасск" в Феодосии.

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