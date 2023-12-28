В Крыму ночью снова раздавались взрывы

Данных о причинах взрывов и их последствиях пока нет.
В ночь на 28 декабря в оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе Красноперекопска.
Об этом сообщает Telegram-канал " Крымский ветер ".
В сообщении указывается, что серия взрывов прогремела примерно в час ночи.
Местные жители сообщили, что было слышно четыре взрыва один за другим.
Других данных о причинах взрывов и их последствиях пока нет.
Напомним, ранее сообщалось, что кафиры срочно убрали из Феодосии два своих корабля.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Сети показали первые спутниковые снимки уничтоженного ВДК "Новочеркасск" в Феодосии.
Читайте также:
- Уничтожение российского корабля "Новочеркасск": что известно о последствиях удара (фото, видео)
- "Путин в полной ярости": как в Кремле отреагировали на уничтожение корабля "Новочеркасск"
- Данилов отреагировал на уничтожение корабля "Новочеркасск" в Феодосии