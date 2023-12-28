Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Крыму ночью снова раздавались взрывы

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
513
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Крыму ночью снова раздавались взрывы

В Крыму раздались взрывы

Данных о причинах взрывов и их последствиях пока нет.

В ночь на 28 декабря в оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе Красноперекопска.

Об этом сообщает Telegram-канал " Крымский ветер ".

В сообщении указывается, что серия взрывов прогремела примерно в час ночи.

Местные жители сообщили, что было слышно четыре взрыва один за другим.

Других данных о причинах взрывов и их последствиях пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры срочно убрали из Феодосии два своих корабля.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сети показали первые спутниковые снимки уничтоженного ВДК "Новочеркасск" в Феодосии.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
513
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация