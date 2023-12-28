У Криму вночі знову лунали вибухи

Даних щодо причин вибухів та їх наслідків наразі нема.

У ніч проти 28 грудня в окупованому Криму пролунали вибухи в районі Красноперекопська.

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Про це інформує Telegram-канал "Кримський вітер".

У повідомленні вказується, що серія вибухів прогриміла приблизно о першій годині ночі.

Місцеві жителі повідомили, що було чутно чотири вибухи один за одним.

Інших даних щодо причин вибухів та їх наслідків наразі нема.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти терміново прибрали з Феодосії два свої кораблі.

Крім того, ми раніше інформували, що у Мережі показали перші супутникові знімки знищеного ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії.

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