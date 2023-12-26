Ночью Россия атаковала беспилотниками южные области: где произошли попадания

Армия Российской Федерации ночью против 26 декабря снова атаковали юг Украины беспилотниками. Произошли попадания Shahed в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"На Одесщине и Николаевщине в изнурительной боевой работе не удалось избежать попаданий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Одесском районе захватчики попали по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. На месте "прилета" возникло возгорание. Он оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

В Николаевской области произошло попадание в промышленный объект. В результате атаки российской армии были повреждены складские здания. По предварительной информации, потерпевших нет.

Силы оборон подчеркивают, что россияне атаковали юг страны с временно аннексированного Крыма и восточного побережья Азовского моря. Произошли две волны атаки, продолжавшиеся два и четыре часа. Силы ПВО уничтожили девять ударных БпЛА типа Shahed-131/136: по четыре в Одесской и Николаевской областях, а также один — в Херсонской области.

Как сообщалось, Россия ударила по Украине дронами. С вечера 25 декабря до поздней ночи 26 декабря оккупационная армия атаковала 19 беспилотников Shahed. Силы ПВО уничтожили 13 дронов.

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