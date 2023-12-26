Россия ударила по Украине дронами: сколько беспилотников сбила ПВО

С вечера 25 декабря до поздней ночи 26 декабря российская оккупационная армия атаковала Украину 19 беспилотниками типа Shahed. Силы ПВО уничтожили 13 дронов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"С 18:30 25 декабря до 03:00 26 декабря 2023 противник атаковал с юго-восточного направления ударными БпЛА типа "Shahed", — говорится в сообщении.

Россияне запустили Shahed из района Балаклавы в аннексированном Крыму и российского и Приморско-Ахтарсья.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Напомним, ночью в Крыму уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск". Перед тем стало известно, что в порту оккупированной Феодосии в ночь на 26 декабря прогремел мощный взрыв, после чего загорелся пожар.

Читайте также: