Пять стран, где запрещено праздновать Рождество

За веселье можно сесть в тюрьму.

25 декабря люди празднуют один из важнейших церковных праздников – Рождество Христово.

Впрочем, в некоторых странах запрещено его праздновать по разным правилам и причинам.

5 стран, где Рождество запрещено законом:

Таджикистан

Страна, граничащая с Афганистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, в последнее десятилетие постепенно усиливала ограничения. Но на новый уровень ситуация вышла в 2013 году, когда Деда Мороза запретили показывать на телеэкранах, а на "использование фейерверков, праздничных обедов, дарение подарков и сбор денег" также было наложено вето.

Согласно постановлению Минобразования, в школах и вузах также не допускается "установление елки как живой, так и искусственной".

Празднование Хэллоуина также практически запрещено в Таджикистане, а похороны и свадьбы также подлежат строгим правилам. Сообщается, что один парень был оштрафован за то, что в 2015 году пошел с друзьями в ирландский паб в свой день рождения.

Бруней

Государство Юго-Восточной Азии Бруней применяет аналогичные правила, запрещая людям носить шапки Санты, а также любую рождественскую одежду или аксессуары.

В 2014 году султан крошечной богатой нефтью государства Хасанал Болкиах заявил, что празднование не запланировано, поскольку он опасается, что празднование его "чрезмерно и открыто" может сбить мусульманское население.

Люди других религий все еще могут веселиться, но только если это будет за закрытыми дверями и в полной конфиденциальности.

Некоторые люди утверждают, что семьям приходится предупреждать власть о своих праздничных планах, прежде чем они смогут начать дело, чтобы все было честно и они не рисковали нарушить закон.

Наказание за сборы на вечеринке 25 декабря без разрешения — штраф в размере до 27 тысяч брунейских долларов (765 тысяч гривен) или тюремное заключение сроком до пяти лет — или то и другое.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия аналогичным образом наложила вето на любое "видные признаки" праздничного веселья, поскольку жители и туристы должны следовать лунному календарю, а не григорианскому календарю.

Тем не менее, Рождество проникло в страну тогда, как наследный принц Мухаммед бен Салман ослабил некоторые из более строгих религиозных правил, хотя празднование Дня святого Валентина и Хэллоуина по-прежнему остается запрещенным.

Как пишет ladbible.com, в 2012 году 41 христианин был задержан религиозной полицией после того, как их обвинили в "заговоре с целью празднования Рождества", но десять лет спустя кажется, что праздники уже не являются такой запретной темой.

На местных рынках теперь можно увидеть все, что только можно себе представить, связанное с Санта-Клаусом: деревья, безделушки, мишуру, искусственный снег и даже фирменная красная шляпа Клауса с белыми камешками наверху.

Хотя официального заявления об отмене запрета на празднование Рождества не было, люди постепенно раздвигают границы и, по-видимому, пока не встретили негативной реакции.

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Китай

Люди в Китае находятся в той же лодке — и страна резко называет праздничный сезон "фестивалем позора" и "западным духовным опиумом" после подавления Коммунистической партией внешнего влияния.

Хотя у страны есть ключевые связи с мировым рынком, на которых можно зарабатывать деньги, страна разрывается между защитой своих традиций и более веселым подходом к декабрю.

Миллионы жителей празднуют Рождество, но праздничное собрание неоднократно осуждалось правительством, и празднование по-прежнему незаконно в некоторых конкретных зонах, таких как Вэньчжоу, где всем школам и общественным центрам запрещено участвовать в рождественских мероприятиях.

Партия также запретила ее членам, правительственным учреждениям и даже университетам участвовать в любых праздниках, а в социальных сетях часто публикуются лозунги, призывающие людей бойкотировать Рождество.

Син Ханг, доцент Университета Брандейса, сказал газете Independent в 2021 году: "Политика правительства, по сути, направлена на то, чтобы церкви ставили партию и государство выше религии".

Северная Корея

Аналогичное отношение наблюдается и в Северной Корее во время Рождества, поскольку строгий режим Ким Чен Ына позволяет жителям воздавать честь только его семье, правящей партии и ее лидерам, а не Иисусу Христу или Санта-Клаусу.

Этот великий день в стране не праздновался открыто с тех пор, как династия Ким начала подавлять свободу вероисповедания еще в 1948 году, поскольку конституция на самом деле не предоставляет гражданам свободы вероисповедания.

Любой, кого поймают на празднике или проведении любого рождественского собрания, может быть брошен в тюрьму или еще хуже.

В 2016 году Ким Чен Ын вообще запретил веселье и сказал гражданам, что им следует праздновать 24 декабря. И это не потому, что он предпочитает Святой вечер. Это дата рождения его бабушки, и он приказал северокорейцам воздавать честь ей в этот день.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, страна запретила "любое собрание, связанное с выпивкой, пением и другими развлечениями, и усиливает контроль над внешней информацией".

Некоторые люди все еще тайно участвуют, но рискуют столкнуться с серьезными последствиями.

Напомним, пьяный Санта-Клаус врезался на авто в дом, развозя рождественские подарки. Также он повредил припаркованный автомобиль.

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