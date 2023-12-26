Росія вдарила по Україні дронами: скільки безпілотників збили ППО

Від вечора 25 грудня до пізньої ночі 26 грудня російська окупаційна армія атакувала Україну 19 безпілотниками типу Shahed. Сили ППО знищили 13 дронів.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Від 18:30 25 грудня до 03:00 26 грудня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

Росіяни запустили Shahed із району Балаклави, що в анексованому Криму, та російського та Приморсько-Ахтарсьа.

У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, вночі у Криму знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ" . Перед тим стало відомо, що в порту окупованої Феодосії в ніч проти 26 грудня пролунав потужний вибух, після чого зайнялась пожежа.

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