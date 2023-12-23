У Дніпрі прогриміли вибухи: що відомо

В Дніпрі в суботу, 23 грудня, пролунали вибухи. В Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові групи та Telegram-канали.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні видання.

Повітряну тривогу на Дніпропетровщині було оголошено о 13:29. ПС попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Згодом мешканців Дніпра просили перебувати в укриттях.

Моніторингові групи інформували про те, що окупанти випустили у напрямку Дніпра керовану авіаційну ракету Х-59.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації підтвердив, що вибухи були пов'язані з роботою сил ППО.

"Наші воїни з ПвК "Схід" знищили ракету над Дніпровським районом", - йдеться у повідомленні.

Вибухи в Україні 23 грудня

Близько 10:00 ще до оголошення повітряної тривоги у Кривому Розі сталися вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в кількох областях.

Також у Кропивницькому пролунали вибухи під час тривоги, яка тривала від 09:55 до 11:16. Моніторингові канали інформували про застосування ворогом ракет С-400.

Після закінчення тривоги в ОВА повідомили, що Кіровоградщина опинилася під масованим ракетним ударом. Зазначається, що сили ППО знищили повітряні цілі над Кропивницьким та Олександрійським районами.

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