Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Дніпрі прогриміли вибухи: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
801
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Дніпрі прогриміли вибухи: що відомо

Вибух. / Фото: Associated Press

В області оголошено повітряну тривогу.

В Дніпрі в суботу, 23 грудня, пролунали вибухи. В Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомляють моніторингові групи та Telegram-канали. 

"У  Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні видання. 

Повітряну тривогу на Дніпропетровщині було оголошено о 13:29. ПС попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Згодом мешканців Дніпра просили перебувати в укриттях. 

Моніторингові групи інформували про те, що окупанти випустили у напрямку Дніпра керовану авіаційну ракету Х-59.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації підтвердив, що вибухи були пов'язані з роботою сил ППО.

"Наші воїни з ПвК "Схід" знищили ракету над Дніпровським районом", - йдеться у повідомленні. 

Вибухи в Україні 23 грудня 

Близько 10:00 ще до оголошення повітряної тривоги у Кривому Розі сталися вибухи.  Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в кількох областях.

Також у Кропивницькому пролунали вибухи під час тривоги, яка тривала від 09:55 до 11:16. Моніторингові канали інформували про застосування ворогом ракет С-400.

Після закінчення тривоги в ОВА повідомили, що Кіровоградщина опинилася під масованим ракетним ударом. Зазначається, що сили ППО знищили повітряні цілі над Кропивницьким та Олександрійським районами. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
801
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація