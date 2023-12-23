У Кривому Розі сталися вибухи

У суботу, 23 грудня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. Вони сталися до оголошення повітряної тривоги в області.

Про вибухи повідомляють місцеві медіа та Telegram-канали.

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Згодом кореспонденти повідомили про повторні вибухи у місті.

До слова, Telegram-канал "Дніпро Оперативний" інформував, що вибух було чутно перед оголошенням повітряної тривоги у Кривому Розі.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в кількох областях: Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській. Тривога на Дніпропетровщині була оголошена о 10:00.

Нагадаємо, зранку 23 грудня Херсон опинився під обстрілом. Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега.

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