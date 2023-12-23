В Кривом Роге произошли взрывы

Воздушные силы информировали о ракетной опасности.
В субботу, 23 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы. Они произошли до объявления воздушной тревоги в области.
О взрывах сообщают местные медиа и Telegram-каналы.
"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.
Позже корреспонденты сообщили о повторных взрывах в городе.
К слову, Telegram-канал "Днепр Оперативный" информировал, что взрыв был слышен перед объявлением воздушной тревоги в Кривом Роге.
Между тем, Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в нескольких областях: Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской. Тревога в Днепропетровской области была объявлена в 10:00.
Напомним, утром 23 декабря Херсон оказался под обстрелом. Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега.