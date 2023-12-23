В Днепре прогремели взрывы: что известно

В Днепре в субботу, 23 декабря, раздались взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые группы и Telegram-каналы.

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного"", — говорится в сообщении издания.

Воздушная тревога на Днепропетровщине была объявлена в 13:29. ПС предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения. Впоследствии жителей Днепра просили находиться в укрытиях.

Мониторинговые группы информировали о том, что оккупанты выпустили в направлении Днепра управляемую авиационную ракету Х-59.

Глава Днепропетровской областной военной администрации подтвердил, что взрывы были связаны с работой сил ПВО.

"Наши воины из ПВК "Восход" уничтожили ракету над Днепровским районом", — говорится в сообщении.

Взрывы в Украине 23 декабря

Около 10.00 еще до объявления воздушной тревоги в Кривом Роге произошли взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности в нескольких областях.

Также в Кропивницком прогремели взрывы во время тревоги, которая длилась с 09:55 до 11:16. Мониторинговые каналы информировали о применении противником ракет С-400.

После окончания тревоги в ОВА сообщили, что Кировоградщина оказалась под массированным ракетным ударом. Отмечается, что силы ПВО уничтожили воздушные цели Кропивницкого и Александрийского районов.

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