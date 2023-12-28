Росія вночі запустила по Україні ударні БпЛА

Ударні ворожі БпЛА маневрують у центральних регіонах.
Російські загарбники в ніч проти 28 грудня запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил ЗСУ.
У повідомленні вказується, що БпЛА були зафіксовані у Дніпропетровській області, пізніше вони змінили курс і полетіли на Кіровоградщину.
"Кіровоградська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі Росія атакувала безпілотниками південні області, де сталися влучання.
Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині під час атаки БпЛА спрацювала ППО.
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