Росія вночі запустила по Україні ударні БпЛА

Російські загарбники в ніч проти 28 грудня запустили по Україні ударні безпілотники.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні вказується, що БпЛА були зафіксовані у Дніпропетровській області, пізніше вони змінили курс і полетіли на Кіровоградщину.

"Кіровоградська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі Росія атакувала безпілотниками південні області, де сталися влучання.

Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині під час атаки БпЛА спрацювала ППО.

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