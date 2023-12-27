Курс валют на 27 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 27 декабря. Стоимость доллара – 37,36 грн – это на 16 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро упал на 21 коп., а злотый — 4 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,36 грн (-16 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,15 грн (- 21 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,49 грн (- 4 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,40 – 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,70 – 38,15 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" – 37,45 – 38,05 грн

"Укрэксимбанк" – 37,35 – 38,05 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,95 – 41,95 грн

"Сбербанк" — 41,35 — 41,95 грн

"ПУМБ" – 41,40 – 41,10 грн

"Укрсиббанк" – 41,10 – 42,00 грн

"Укрэксимбанк" – 41,20 – 42,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,25 – 9,65 грн

"Сбербанк" — 9,00 — 9,70 грн

"ПУМБ" – 9,20 – 9,75 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 38,50 грн. Покупают за 37,20 грн. За евро в обменниках предлагается 40,20 грн. Продают по 41,00 грн.

Как сообщалось, банкир Тарас Лесовой рассказал, каким будет курс валют на Новый год. По его словам, в конце 2023-го ситуация на валютном рынке Украины будет достаточно обнадеживающей. Возможно, едва ли не лучшей за весь текущий год.

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