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Эксперт рассказал, каким будет курс валют на Новый год

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Эксперт рассказал, каким будет курс валют на Новый год

Доллары. / Фото: УНИАН

Курс доллара может свалиться.

В конце 2023 года ситуация на валютном рынке Украины будет достаточно обнадеживающей. Возможно, едва ли не лучшей за весь текущий год.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил банкир Тарас Лесовой.

По его словам, на безналичном рынке в условиях "управляемой гибкости" вполне возможен возврат к временному господству предложения над спросом. Это отразится на текущих курсах: курсовой коридор будет в пределах 37-37,75 грн. за доллар и 39-40,5 грн. за евро. Эксперт отмечает, что текущие курсовые изменения не превысят 0,2 грн, а разница между курсом покупки и продажи менее 0,1 грн.

Вместе с тем, Лесовой отмечает, что это станет возможным при тактике мягкого вмешательства НБУ объемами валютных интервенций.

"В то же время после отмены валютных ограничений наличный рынок будет уверенно подражать курсовому поведению межбанка, а игроки рынка будут конкурировать между собой собственными курсами. Кроме того, объективное доминирование предложения над спросом из-за "праздничного фактора" еще больше сблизит наличный курс к межбанковскому: мы предполагаем, что в последнюю неделю года разница будет почти нулевой (такое сближение пока следует считать ситуативным, однако мы не исключаем, что это будет продолжаться и в начале 2024 года)", — сказал Лесной.

Границы курсовых колебаний на наличном рынке, скорее всего, будут на уровне 37-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро, а текущие курсовые изменения, как и разница между курсами покупки и продажи, не превысят 0,2 грн.

Эксперт отметил, что валютный рынок уверенно двигается к единому курсу валют – собственно это станет следствием полной либерализации и минимизации вмешательств на рынок регулятора.

"В последнюю неделю декабря будет продолжаться тенденция к постепенному приближению друг к другу курсов межбанка и наличного рынка. Кроме того, если посмотреть немного шире, то можно сказать, что уже действуют обстоятельства полностью "свободного" рынка, ведь "свободное" курсообразование на межбанке диктует условия наличном рынке. В то же время в течение недели будут наблюдаться незначительные текущие разновекторные колебания, но их влияние на рынок будет едва заметным и не способным изменить текущие тренды", — прогнозирует банкир.

Как сообщалось, в Украине доллар уже дороже 38 гривен. Случилось то, о чем предупреждали финансовые аналитики: как только Нацбанк перестал активно поддерживать курс гривны, она начала обесцениваться.

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Дата публикации
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