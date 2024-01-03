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Президентка Словаччини закликала передати Україні зброю

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Олена КапнікОлена Капнік
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Президентка Словаччини закликала передати Україні зброю

Зузана Чапутова і Володимир Зеленський. / Фото: соцмережі

Чапутова відреагувала на черговий масований ракетний удар.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила за надання Україні допомоги для боротьби з Російською Федерацією. 

Про це вона написала у соцмережі Х.

Президентка, коментуючи масовану атаку Кремля у перші дні 2024-го, наголосила на важливості надати Україні необхідне озброєння для самооборони.

"Ще один Новий рік, ще один злочин. Росія випустила рекордну кількість ракет і безпілотників по містах і селах України, щоб тероризувати мирне населення. Найкращий спосіб гарантувати, що агресія Москви не продовжиться ще наступного року, - це надати Україні засоби, необхідні для самозахисту", - наголосила Чапутова.

Нагадаємо, раніше прокремлівський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив скандальну заяву про війну в Україні. З його слів, навіть з грошима та усією західною зброєю їй не вдасться перемогти агресорку Росію на полі бою.

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Дата публікації
Перегляди
590
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