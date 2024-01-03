Президент Словакии призвала передать Украине оружие

Чапутова отреагировала на очередной массированный ракетный удар.
Президент Словакии Зузана Чапутова выступила за предоставление Украине помощи для борьбы с Российской Федерацией.
Об этом она написала в соцсети Х.
Президент, комментируя массированную атаку Кремля в первые дни 2024-го, отметила важность предоставить Украине необходимое вооружение для самообороны.
Еще один Новый год, еще одно преступление. Россия выпустила рекордное количество ракет и беспилотников по городам и селам Украины, чтобы терроризировать мирное население. Лучший способ гарантировать, что агрессия Москвы не продлится еще в следующем году, — это предоставить Украине средства, необходимые для самозащиты", — подчеркнула Чапутова.
Напомним, ранее прокремлевский премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал скандальное заявление о войне в Украине. По его словам, даже с деньгами и всем западным оружием ему не удастся победить агрессорку Россию на поле боя.