Президент Словакии призвала передать Украине оружие

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила за предоставление Украине помощи для борьбы с Российской Федерацией.

Об этом она написала в соцсети Х.

Президент, комментируя массированную атаку Кремля в первые дни 2024-го, отметила важность предоставить Украине необходимое вооружение для самообороны.

Еще один Новый год, еще одно преступление. Россия выпустила рекордное количество ракет и беспилотников по городам и селам Украины, чтобы терроризировать мирное население. Лучший способ гарантировать, что агрессия Москвы не продлится еще в следующем году, — это предоставить Украине средства, необходимые для самозащиты", — подчеркнула Чапутова.

Напомним, ранее прокремлевский премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал скандальное заявление о войне в Украине. По его словам, даже с деньгами и всем западным оружием ему не удастся победить агрессорку Россию на поле боя.

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