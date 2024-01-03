Оккупанты выпустили 552 снаряда на Херсонщине: куда попал враг

Захватчики били по области из разных видов вооружения, в результате чего был ранен один человек.

Российские войска в течение 2 января устроили 121 обстрел по Херсонской области, попав в частности по жилым кварталам.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За минувшие сутки оккупанты 121 раз обстреляли Херсонщину, выпустив 552 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Сам Херсон враг обстрелял 44 снарядами.

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Российские военные попали по:

жилым кварталам населенных пунктов области;

медучреждениях, админзданиях, учебных заведениях, библиотеке и станции в Херсонском районе;

заводу в Бериславском районе.

В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.

К слову, российские войска в течение суток также атаковали 23 населенных пункта Запорожской области — зафиксировано 134 удара. В результате атаки погибли два человека.

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