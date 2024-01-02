Астрологический прогноз на 2-3 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 21-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, можно начинать любые дела – как правило, они окажутся удачными.

Символ дня: Колесница.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лиловый, лавандовый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, александрит, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: печень.

Болезни дня: из-за большой уязвимости печени необходимо отказаться от всего жирного и жареного, а также алкоголя.

Питание дня: в рацион необходимо включить овощи и ягоды красного цвета – морковь, свеклу, клюкву, гранаты – и травяные чаи.

Стрижка дня: можно не только стричься, но и полностью менять имидж.

Магия и мистика дня: можно защищать свое жилье от негатива, отваживая от своего порога недоброжелательно настроенных людей.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, да и вообще не имеют особого значения, поэтому на них можно не обращать внимания.

Табу дня: нельзя оставлять без внимания даже маленькую ранку – ее обязательно нужно обработать по всем правилам.

Цитата дня: «Единственный способ что-то узнать – что-то делать» (Бернард Шоу).

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