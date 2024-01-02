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Астрологический прогноз на 2-3 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
222
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 2-3 января

Колесница - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: 21-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, можно начинать любые дела – как правило, они окажутся удачными. 

Символ дня: Колесница. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лиловый, лавандовый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, александрит, обсидиан. 

За какую часть тела отвечает: печень. 

Болезни дня: из-за большой уязвимости печени необходимо отказаться от всего жирного и жареного, а также алкоголя. 

Питание дня: в рацион необходимо включить овощи и ягоды красного цвета – морковь, свеклу, клюкву, гранаты – и травяные чаи. 

Стрижка дня: можно не только стричься, но и полностью менять имидж. 

Магия и мистика дня: можно защищать свое жилье от негатива, отваживая от своего порога недоброжелательно настроенных людей. 

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, да и вообще не имеют особого значения, поэтому на них можно не обращать внимания. 

Табу дня: нельзя оставлять без внимания даже маленькую ранку – ее обязательно нужно обработать по всем правилам. 

Цитата дня: «Единственный способ что-то узнать – что-то делать» (Бернард Шоу). 

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Дата публикации
Просмотры
222
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