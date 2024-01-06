Військовий експерт прокоментував можливість загострення в Авдіївці

Загострення в Авдіївці може відбутися. Цього потрібно очікувати.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров.

Нам потрібні боєприпаси

Водночас слід розуміти, каже експерт, що сили ворога, зосереджені в районі Авдіївки, наразі виснажені. Їм потрібно підтягнути свіжі резерви, техніку, яку вони підвозять, як правило, з інтервалом у 7-10 днів.

"Я також бачу певний сплеск у статистиці, у зведеннях нашого Генерального штабу втрат ворога. Тому що, як правило, противник одразу ж кидає резерви на поле бою", – відзначає Крамаров.

Безумовно, зараз нам потрібно отримати допомогу від наших західних партнерів у вигляді боєкомплекту. В період умовного зниження інтенсивності бойових дій це критично необхідно, не кажучи вже про іншу зброю, танки, артилерію тощо.

"Наразі дуже й дуже необхідним був би просто повний боєкомплект. Так ми змогли б краще підготуватися до нової хвилі інтенсифікації бойових дій", – стверджує експерт.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що наразі окупанти намагаються тримати в напрузі усю лінію оборони цього міста. Він також прогнозує чергову хвилю загострення вже незабаром.

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