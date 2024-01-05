Бої під Авдіївкою: воїни ЗСУ розповіли про атаки окупантів та показали роботу ППО

Бойовий розрахунок зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 47-ї бригади прикриває небо біля Авдіївки, що на Донеччині. Днями - збили черговий ворожий розвідувальний дрон, який направляв ворожий "Ланцет" на позиції наших гармашів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Скільки цілей збили українські захисники?

На Авдіївському напрямку ворожі БПЛА масово вишукують позиції наших гармашів. Дмитро на позивний "Умка" вдивляється в небо зі шведської пускової установки. Днями ці бійці 47-ї бригади на Авдіївському напрямку збили російський розвідувальний БПЛА "Зала".

"Зала" по розмірам, як "Орлан", але у неї тип "крило". Вона менша плоска і коли вона робить маневр її дуже важко визначити", - каже оператор розрахунку ПЗРК "Денні".

ЗРК під Авдіївкою

На рахунку їхніх побратимів за останні півтора тижні теж кілька збитих ворожих очей. Свої збиті ворожі цілі бійці позначають на робочому пікапі. Першим збитим був ворожий СУ-25 вартістю у мільйони доларів. Вояки влучили в нього ракетою за кілька десятків тисяч доларів. Це було на Запорізькому напрямку, там хлопці прикривали наших оборонців під час контрнаступу.

"Це наш перший виїзд був, адже телефон не встигли дістати, щоб його зняти. Ніби влучили - іскри, дим, він на піке пішов. Не були впевнені, а потім злетів наш БПЛА - зняв, що він лежить. Там радості було просто", - каже командир відділення ПЗРК "Тоха".

Пізніше бійці примусово посадили два ворожих Ка-52, які планували бомбардувати позиції наших оборонців. Навідмінно від Запорізького напрямку, на Донеччині небо, яке бійці ПЗРК ділять на зони, просто кишить ударними дронами.

Український захисник

Воїни ЗСУ збивають дрони

Визначати на слух ворожі дрони, коли навколо працює артилерія, неможливо кажуть бійці. Про те, як сканують небо на виявлення російських обʼєктів хлопці не розповідають.

Ворожі "Шахеди" у сутінках та вночі дістають з кулеметів. На позиції, аби не виявити себе, дістаються пішки. Пускову установку розбирають на частини, кожному додаткова вага у три десятки кілограм. Та втома від пересування каже "Тоха", який в мирному житті був залізничником, одразу зникає, коли зʼявляються ворожі цілі.

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