У камуфляжних штанях і кроптопі з сексуальним декольте: модель Playboy продемонструвала новий образ

Американська модель Playboy – Кіндлі Маєрс – похизувалася в Instagram новим луком.

Дівчина одягла сірий кроптоп із пікантним вирізом, який підкреслив її пишні сексуальні груди. А ще топ дозволив Маєрс продемонструвати свій накачаний прес.

Кіндлі Маєрс/Instagram

Кіндлі Маєрс/Instagram

Верх вона скомбінувала з обтислими штанями з камуфляжним принтом і з бежевими туфлями на шпильках.

Кіндлі Маєрс/Instagram

Модель із різних ракурсів показала, який вигляд має її фігура.

Кіндлі Маєрс/Instagram

Нагадаємо, раніше Кіндлі Маєрс похизувалася новорічним образом. На святкову вечірку вона прийшла у напівпрозорій мінісукні, розшитій стразами і камінням, із американською проймою і вирізами по боках.

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