У камуфляжних штанях і кроптопі з сексуальним декольте: модель Playboy продемонструвала новий образ

Кіндлі Маєрс вирішила показати фоловерам свої обновки.
Американська модель Playboy – Кіндлі Маєрс – похизувалася в Instagram новим луком.
Дівчина одягла сірий кроптоп із пікантним вирізом, який підкреслив її пишні сексуальні груди. А ще топ дозволив Маєрс продемонструвати свій накачаний прес.
Верх вона скомбінувала з обтислими штанями з камуфляжним принтом і з бежевими туфлями на шпильках.
Модель із різних ракурсів показала, який вигляд має її фігура.
Нагадаємо, раніше Кіндлі Маєрс похизувалася новорічним образом. На святкову вечірку вона прийшла у напівпрозорій мінісукні, розшитій стразами і камінням, із американською проймою і вирізами по боках.
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