До Молдови поромом: на кордоні затримали чоловіків, які за 5 тисяч доларів намагалися втекти з країни

Чоловіки з різних регіонів Україні зв’язалися з організатором незаконного бізнесу та намагалися незаконно виїхати за кордон.

В Україні десятеро чоловіків за значну суму грошей намагалися незаконно перетнути кордон та на поромі добратися до Молдови. Проте зробити їм цього не вдалося.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Як зазначається, чоловіки з різних регіонів Україні зв’язалися з організатором незаконного бізнесу та намагалися незаконно виїхати за кордон. Зробити це вони хотіли на поромі, який повинен був доставити їх до Молдови. “Квиток” для одного “пасажира” коштував п’ять тисяч доларів.

“Проте замість поромника на березі Дністра їх чекав наряд Могилів-Подільського прикордонного загону. “Страхові ризики” горе-туристів прикордонники “покрили”, видавши їм “путівки” до суду”, - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, що ЗСУ виявили слабкі сторони ППО російських окупантів в Криму.

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