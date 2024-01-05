Віра Кекелія на рідкісному фото показала помітно підрослого однорічного сина

Українська співачка та телеведуча Віра Кекелія вперше за довгий час показала свого молодшого сина Матвія.

Знаменитість опублікувала знімок з однорічним хлопчиком у своєму Instagram. На фото Віра тримала маленького сина руках та вкладала спати. Крихітний Матвій лежав у мами грудях і намагався заснути.

Віра Кекелія з сином / Фото: instagram.com/kekeliavera

Ведуча поділилася, що вдень завжди намагається якомога швидше вкласти сина спати, аби побути трішки в тиші. Однак Кекелія говорить, що попри свої бажання, потім з нетерпінням чекає на те, аби Матвій швидше прокинувся. Віра зворушила, що встигає засумувати за сином, поки той спить.

"Спочатку намагаєшся швидше вкласти дитину на сон, щоб побути в тиші, а потім рахуєш кожну хвилинку, коли ж він прокинеться, бо дуже вже скучила. Ох, ці мами", - поділилася знаменитість.

Віра Кекелія з сином / Фото: instagram.com/kekeliavera

Зазначимо, Віра Кекелія вдруге стала мамою у серпні 2022 року. У Грузії знаменитість народила сина, якого назвала Матвієм. Також артистка разом зі своїм чоловіком – музикантом Романом Дудою – виховує старшого сина Івана, який з'явився на світ 30 квітня 2020 року.

Нагадаємо, нещодавно співачка Міша Романова замилувала фото з помітно підрослим 5-річним сином. Виконавиця поділилася, як із Мартіном у Німеччині зустрічала Новий рік.

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