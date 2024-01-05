Справа “Київгуми”: засновника компанії, яка постачала товари до РФ, взяли під варту

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років компанія переправила до РФ партії тактичних джгутів і бинтів власного виробництва на загальну суму в понад 40 млн у гривневому еквіваленті.

У п’ятницю, 5 січня, Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії “Київгума”, яку Служба безпеки України викрила на постачанні товарів до РФ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Бізнесмен перебуватиме у слідчому ізоляторі під вартою протягом 60 днів без права внесення застави.

У СБУ нагадали, що внаслідок комплексних заходів було зібрано вагому й масштабну доказову базу, яка підтверджує, що підприємство продовжувало вести бізнес із Росією після початку повномасштабного вторгнення.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років компанія переправила до РФ партії тактичних джгутів і бинтів власного виробництва на загальну суму в понад 40 млн у гривневому еквіваленті.

Слідством також встановлено, що окупанти направляли медзасоби компанії до російських військових шпиталів, розташованих на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Під час санкціонованих обшуків СБУ здобула нові офіційні документи та листування, які підтверджують незаконну діяльність фігурантів.

Нагадаємо, раніше стали відомими деякі докази, які підтверджують роботу київського підприємства на Росію вже після повномасштабного вторгнення.

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