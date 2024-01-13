В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

У суботу, 13 січня, в Україні знову було оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі області. Зафіксовано зліт російського винищувача.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на суботу - 13 січня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, зранку 13 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Вона була пов'язана із запусками ракет. Кілька разів Повітряні сили попереджали про зліт МіГів на території РФ.

Під час масованого удару по Україні окупанти застосували "Кинджали", авіаційні і крилаті ракети. Було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу російської армії. Силами ППО було знищено вісім крилатих ракет.

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