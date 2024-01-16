Генерал Годжес зробив заяву про те, як Крим допоможе виграти війну

Тимчасово анексований Росією Крим є найважливішим шматком української території, яка досі захоплена Москвою. Це можна назвати "вирішальною територією".

Таку думку в інтерв’ю виданню Sestry висловив генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес.

"Той, хто контролює Крим, на мою думку, виграє цю війну. Я не думаю, що найближчим часом відбудеться наземна наступальна операція на півострів, але так чи так, це вже застарілий спосіб мислення. Я маю на увазі, що важливо спочатку зробити Крим непридатним для російських військ", - наголошує військовий.

За його словами, Україні потрібна високоточна далекобійна зброя, "яка може влучити куди завгодно" - "у кожен російський корабель, кожен російський літак, кожен штаб, кожен пусковий ракетний майданчик, кожну військово-повітряну базу". За словами Годжеса, саме це "зробить Крим непридатним для використання Росією".

Другим складником деокупації півострова він назвав ізоляцію Криму. Йдеться про перекриття єдиних двох шляхів, якими туди можна дістатися.

"Перший - незаконно зведений Керченський міст. Другий - це так званий сухопутний коридор, який пролягає від Ростова вздовж Азовського узбережжя через Маріуполь і Бердянськ до Криму. І я думаю, що можна перерізати обидва ці шляхи. Точним вогнем з великої відстані", - каже Бен Ходжес.

Нагадаємо, Годжес заявляв, що 2024 рік може стати вирішальним у війні України проти Росії, якщо США та їхні союзники так вирішать. Він вважає, що війну з Росією можна було виграти і торік, але на Заході не ухвалили для цього потрібних рішень.

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