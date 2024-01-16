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США відреагували на удар Ірану по іракському Курдистану

США відреагували на удар Ірану по іракському Курдистану

Прапор США. / Фото: Associated Press

Тегеран вдарив по Ербілю.

Сполучені Штати Америки засудили удар іранського Корпусу вартових ісламської революції по місту Ербіль - столиці регіону Курдистан в Іраку.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

"Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні напади Ірану в Ербілі та висловлюють співчуття сім'ям загиблих. Ми виступаємо проти безрозсудних ракетних ударів Ірану, які підривають стабільність Іраку", - йдеться у повідомленні.

Американський Держдеп зауважує, що Вашингтон підтримує зусилля уряду Іраку та регіонального уряду Курдистану щодо "задоволення прагнень іракського народу".

Нагадаємо, Іран завдав ракетних ударів по іракському Курдистану. Крім того, декілька вибухів було зафіксовано неподалік американського консульства.

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