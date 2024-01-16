США отреагировали на удар Ирана по иракскому Курдистану

Соединенные Штаты Америки осудили удар иранского Корпуса стражей исламской революции по городу Эрбиль — столице региона Курдистан в Ираке.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние нападения Ирана в Эрбили и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, подрывающих стабильность Ирака", — говорится в сообщении.

Американский Госдеп отмечает, что Вашингтон поддерживает усилия правительства Ирака и регионального правительства Курдистана по "удовлетворению стремлений иракского народа".

Напомним, Иран нанес ракетные удары по иракскому Курдистану. Кроме того, несколько взрывов было зафиксировано недалеко от американского консульства.

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