Израиль все знал об атаке ХАМАСа: чьи предупреждения сознательно проигнорировали, — расследование BBC

Годами подразделения молодых девушек-новобранцев имели здесь одну работу. Они часами сидели на наблюдательных базах, отыскивая признаки чего-то подозрительного. В месяцы, предшествовавшие атакам ХАМАСа 7 октября, они начали несколько замечать: тренировочные рейды, имитацию захвата заложников, странное поведение фермеров по ту сторону забора.

Ноа (это не ее настоящее имя) говорит, что они передавали информацию о том, что видели, разведке и высшему руководству, но были бессильны сделать больше. "Мы были только глазами", — говорит она.

Некоторым из этих женщин было понятно, что ХАМАС планирует что-то большое, что это, по словам Ноа, "воздушный шарик, который вот-вот должен был лопнуть".

BBC пообщались с этими молодыми женщинами об эскалации подозрительной активности, которую они наблюдали, об отчетах, которые они представили, и о том, что, по их мнению, не было реакции со стороны высшего офицерского состава Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала.

Журналисты также видели сообщения в WhatsApp, которые женщины посылали за несколько месяцев до 7 октября, рассказывая об инцидентах на границе. Для некоторых из них это стало злой шуткой: кто будет на службе, когда придет неизбежное нападение?

Эти женщины были не единственными, кто бил тревогу, и по мере того, как собирается все больше свидетельств, гнев на израильское государство — и вопрос о его реакции — растут.

BBC пообщались с семьями, потерявшими своих дочерей, а также экспертами, которые считают, что реакция ЦАХАЛа на убийство этих женщин является частью более широкого провала разведки. В ЦАХАЛе заявили, что "в настоящее время сосредоточены на устранении угрозы со стороны террористической организации ХАМАС", и отказались отвечать на вопросы ВВС.

Угроза проигнорирована

«Проблема в том, что они [военные] не соединили все точки над i, — говорит бывшая командир одного из пограничных подразделений. Если бы они это сделали, отметила она, поняли бы, что ХАМАС готовит что-то беспрецедентное.

19-летняя Шай Ашрам была одной из женщин, дежуривших 7 октября. В разговоре со своей семьей, во время которой они слышали выстрелы, она сказала, что "на базе находятся террористы и что должно произойти действительно большое событие".

Она была одной из более десятка убитых солдат-разведчиц. Остальные были взяты в заложники.

Во время нападения ХАМАС женщины на базе Нахаль-Оз, расположенной примерно в километре от границы с Газой, начали прощаться друг с другом в общей группе в WhatsApp.

Ноа, которая не была на службе и читала сообщения из дома, помнит, что подумала: "Это конец". Атака, которой они так долго боялись, теперь происходила на самом деле. Из-за расположения своих баз, женщины этой воинской части, известной на иврите как тацпитаниот, были одними из первых израильтянок, до которых добрались боевики ХАМАСа после того, как они вырвались из Газы.

"Наша задача — защитить всех жителей"

Женщины сидят в комнатах вблизи границы, ежедневно часами глядя на видеозаписи с камер наблюдения, установленных вдоль высокотехнологичного забора, и на парящие над Газой шары.

Есть несколько таких подразделений рядом с забором в Газе, а также другие на разных позициях вдоль израильской границы. Все они состоят из молодых женщин в возрасте от подросткового до 20 лет. У них нет оружия.

В свободное время девочки изучают танцы, вместе готовят обеды и смотрят телевизионные программы. Для многих из них служба в армии стала первым опытом жизни вдали от семьи, и они рассказывают о формировании сестринских связей.

Но они говорят, что серьезно относятся к своим обязанностям. “Наша задача – защищать всех жителей. У нас очень тяжелая работа – ты сидишь на смене, и тебе нельзя жмуриться или даже немного моргать глазами. Ты всегда должен быть сосредоточен», — говорит Ноа.

Они знают все о враге

В статье, опубликованной ЦАХАЛом в конце сентября, тацпитаниот упоминаются наряду с элитными израильскими разведывательными подразделениями как "знающие все о враге".

Когда женщины видят что-то подозрительное, они докладывают об этом своему командиру и вносятся в компьютерную систему, где оценивают высшие должностные лица.

Генерал-майор ЦАХАЛа в отставке Эйтан Дангот говорит, что тацпитанийот играют важную роль в “нажатии кнопки, которая сигнализирует о том, что что-то не так”, и что беспокойство, которое они выражают командиру, должно передаваться вверх по цепочке, “ картину”.

Он говорит, что дозорные предоставляют ключевые "кусочки головоломки" для понимания любых угроз.

В течение месяцев, предшествовавших атакам ХАМАС, израильские чиновники делали публичные заявления о том, что угроза со стороны ХАМАС была локализована. Но вдоль границы было много признаков того, что что-то было не так.

В конце сентября наблюдательница из Нахаль-Оз пишет в группе друзей из подразделения в WhatsApp: "Что произошло еще одно событие?". Ответ быстро поступает в виде голосового сообщения: “Девушка, где ты была? У нас это происходит каждый день за последние две недели”.

Признаки подготовки нападения

Дозорные, с которыми разговаривали журналисты BBC, описывают ряд инцидентов, которые они наблюдали в реальном времени в течение нескольких месяцев до 7 октября, что заставило некоторых из них опасаться, что готовится нападение.

“Мы видели, как они ежедневно отрабатывали, как будет выглядеть рейд, – рассказывает ВВС Ноа, которая до сих пор служит в армии. – У них даже был макет танка, на котором они тренировались, как его увлечь. Также на заборе висела модель оружия, и они показывали, как будут его взрывать, и координировали действия по захвату сил, убийств и угонов”.

Эден Хадар, еще одна наблюдательница из базы, вспоминает, что в начале ее службы боевики ХАМАС в секции, за которой она наблюдала, занимались преимущественно физической подготовкой. Но за несколько месяцев до того, как она покинула военную службу в августе, она заметила переход к "настоящей военной подготовке".

На другой базе вдоль границы Галь (это не ее подлинное имя) рассказывает, что также наблюдала за тем, как усиливалась подготовка. По ее словам, с помощью воздушного шара она наблюдала, как "в самом сердце Газа" была построена точная копия автоматизированного израильского оружия на границе.

Несколько женщин также описывают, как бомбы закладывали и взрывали у забора, известного как "Железная стена", якобы для того, чтобы проверить его прочность. Позже на кадрах, снятых 7 октября, будут показаны большие взрывы, прежде чем боевики ХАМАСа проедут на мотоциклах.

Для бывшей наблюдательницы Рони Лифшиц, которая все еще находилась на службе, но не работала во время нападения ХАМАС, наиболее тревожной вещью, которую она видела в течение предыдущих недель, было регулярное патрулирование автомобилей, полных боевиков ХАМАС, которые останавливались на наблюдательных пунктах по другую сторону парка .

Она помнит, что мужчины "разговаривали, показывали на камеры и забор, фотографировали". Девушка говорит, что смогла их идентифицировать как представителей элитного подразделения ХАМАС "Нухба" по их одежде. Израиль заявил, что это была одна из ведущих сил, стоявших за октябрьскими нападениями.

Рассказ Рони совпадает с рассказом другой женщины на базе, разговаривавшей с BBC.

Некоторые из женщин-стражей также говорят о растущем количестве попыток вторжения. В сообщениях, которыми поделилась с журналистами одна женщина-солдат, говорится о фургонах вдоль границы, а также о том, что ЦАХАЛ останавливает людей, пытающихся въехать в Израиль, что, по ее словам, происходит все чаще и чаще.

Члены подразделения приветствуют друг друга с этими перехватами с помощью смайликов-сердечек и GIF-файлов.

В сообщении, которое наблюдательница Шахаф Ниссани направила своей маме в июле, она пишет: “Доброе утро, мама. Я только что закончила смену, и у нас была [попытка нарушения границы], но это событие очень нервничало... как будто это было событие, с которым никто никогда не сталкивался”.

Изменения вдоль границы

Женщины тоже начали замечать странные изменения в моделях поведения вдоль границы.

По их словам, газильские фермеры, птицеводы и овцеводы начали приближаться к пограничному забору. Стражи теперь считают, что эти люди собирали разведданные накануне нападений.

Мы знаем каждого из них в лицо и точно знаем их распорядок дня и часы работы. Вдруг мы стали видеть птиц и фермеров, которых мы не знаем. Мы видели, как они переезжают на новые территории. Их распорядок дня изменился”, — рассказывает наблюдательница Авигайль, пожелавшая остаться анонимной, чтобы рассказать о том, что она увидела.

Ноа также помнит, как они подходили "все ближе и ближе" к забору.

“Птичники ставили свои клетки прямо на забор. Это удивительно, потому что они могут поставить клетку где угодно. Фермеры также спускались вплотную к забору на территорию, не являющуюся сельскохозяйственной, и для этого не было никакой причины, кроме как собрать информацию о системе и посмотреть, как они могут ее обойти. Нам это казалось подозрительным, – говорит она. – Мы постоянно об этом говорили”.

Не все, с кем разговаривали журналисты, отдавали себе отчет в важности того, что они наблюдали. По словам одной из женщин, ХАМАС всегда готовится к нападению, и некоторые из них не ожидали, что он готовится к чему-то такому масштабному, как 7 октября.

Несколько часовых, которые действительно опасались приближающегося большого нападения, рассказали ВВС, что чувствовали, что к их опасениям не прислушиваются.

Рони говорит, что когда заметила фургон на границе, за протоколом она должна была предупредить своего командира, а затем продолжать наблюдать, пока транспортные средства не исчезнут с ее участка. Затем она должна была внести его в компьютерную систему, где он должен быть "переданный дальше".

Но, по ее словам, она "понятия не имеет", куда на самом деле попадали эти отчеты.

«Наверное, в разведку, но что ли они с ними делают, я не знаю, — говорит она. – Никто не ответил нам о том, что мы сообщали и передавали”.

Ноа говорит, что не может сосчитать, сколько раз она подавала отчеты. В подразделении все "относились к этому серьезно и передавали их дальше, но в конце концов они [люди за пределами подразделения] ничего с этим не делали".

Авигайль говорит, что даже когда на базу приезжало руководство, "никто не разговаривал с нами, не спрашивал нашего мнения, не рассказывал нам о происходящем". "Они просто приезжали, давали задания и ехали", — говорит она.

"Зачем мы здесь, если нас никто не слушает?"

Как командир своего подразделения Галь говорит, что наблюдатели передавали ей информацию, которую она затем передавала своему начальнику. Но она добавляет, что, хотя это было включено в "оценку ситуации" — когда высшее руководство базы обсуждало отчеты, представленные наблюдателями, — казалось, что дальше этого ничего не делалось.

Несколько женщин говорят, что они поделились своим разочарованием и беспокойством со своими семьями. Мать Шахафы, Илана, помнит, как она сказала: "Зачем мы здесь, если нас никто не слушает?"

“Она сказала мне, что девушки видят, что здесь беспорядок. А я спросила: "Ты что, жалуешься?" И я не совсем понимаю армию, но я поняла, что это не база, а стоящие выше”, — рассказывает она.

Но несмотря на беспокойство Шахаф, ее семья, как и другие, полностью доверяла армии и израильскому государству и верила, что даже если что-то и планируется, то с этим быстро справятся.

“В последние месяцы она снова и снова повторяла, что будет война, вот увидите. А мы смеялись над ней, что она преувеличивает”, — вспоминает Илана.

Шахаф была среди первых людей, погибших 7 октября, когда ХАМАС захватил Нахаль-Оз. Этот день стал самым смертоносным в истории Израиля : по данным канцелярии премьер-министра, погибли около 1300 человек, а 240 были взяты в заложники.

По данным Министерства здравоохранения, которым руководит ХАМАС, в результате воздушных и наземных атак, начатых Израилем в ответ на эти нападения, в Газе погибли более 23 000 человек.

Хотя в то время они этого не знали, тацпитаниоты были не единственными, кто выражал беспокойство, и их наблюдения были не единственными разведданными о том, что что-то приближается.

Согласно сообщению в The New York Times, подробный план, описывавший планы ХАМАСа, был в руках израильских чиновников больше года до 7 октября, но был отвергнут как призрачный.

Ветеран-аналитик израильской разведывательной службы "Подраздел 8200" за три месяца до нападений предупреждала, что ХАМАС провел интенсивные учения, похожие на описанные в плане, но ее беспокойство были отвергнуты, сообщает газета.

Как показано в этом расследовании BBC, обучение, проведенное ХАМАСом и другими вооруженными группировками, также публиковалось в социальных сетях.

Женщины "не получили должного внимания"

«Признаки были как пузыри, — рассказывает генерал-майор в отставке Эйтан Дангот. — Когда вы собрали все признаки, вы бы приняли решение раньше и сделали бы что-нибудь, чтобы остановить это. К сожалению, это не было сделано”.

Он говорит, что, хотя полное расследование еще не было проведено, очевидно, что доклады женщин-вахтеров "не получили должного внимания".

"Иногда это связано с самоуверенностью старших офицеров..." Хорошо, я вас слышу, но я знаю лучше вас. У меня есть опыт. Я старше вас. У меня есть стратегическая картина, и она не может быть такой, как ты мне говоришь”, например. Или иногда это тоже может быть шовинизмом», – говорит Дангот.

В разведке вы должны сидеть за круглым столом и собирать информацию, а затем складывать свой пазл. С этими людьми, если вы хотите знать, что происходит, вы должны сидеть с ними, внимательно слушать, что они вам рассказывают, как они это анализируют”, — добавил он.

Бригадный генерал Амир Авиви, бывший заместитель командира дивизии в Газе, не считает, что сексизм был фактором, но соглашается, что следовало сделать больше для решения проблем, беспокоивших наблюдательниц.

Читайте ведущие новости дня:

«Я не могу точно сказать, что произошло, но могу сказать, что ожидается, — говорит он. — Ожидается, что когда люди на границе выполняют свою работу, и у них есть беспокойство, и они видят вещи, которые нуждаются в изучении и оценке, вы должны прислушиваться к ним. Потому что они профессионалы. Именно они глаза батальона, бригады и дивизии”.

Авиви говорит, что "наибольшим провалом" было "предположение, что они [ХАМАС] сдержанны" — предположение, что "да, они тренируются, да, у них есть план, но они не собираются его выполнять".

ЦАХАЛ пообещал провести расследование в будущем и в ответ на запрос ВВС заявил: "Вопросы такого рода будут рассмотрены на более позднем этапе".

Наблюдатели имеют разные мнения относительно того, почему их отчеты не получили большего резонанса, но Авигайль разделяет мнение нескольких из них: "Это потому, что мы самый низкий солдат в системе... поэтому наше слово считается менее профессиональным".

"Все видели у нас только "глаза", они не видели солдата", — говорит Рони.

Через три месяца после нападений уцелевшие тацпитаниоты и семьи погибших пытаются смириться с произошедшим и ждут расследования.

В спальне Шаи Ашрам на туалетном столике висят военные береты, а на них рисунки и фотографии, на которых она одета в военную форму. Ее отец, Дрор, говорит, что иногда заходит в комнату и плачет.

“Она очень любила свою работу. Она любила армию и любила быть солдатом, – говорит он. — Я таксист и забираю людей с вокзала, и когда я вижу солдата, чей отец уносит его, мне больно. Я ревную».

"Это со мной везде"

В собственном семейном доме Ноа каждый день просматривает старые видео из социальных сетей, где ее друзья поют и танцуют на базе. Каждый вечер она спит на диване, потому что боится оставаться сама в своей спальне.

«Это со мной везде – в кошмарах и мыслях, в недосыпании и отсутствии аппетита, – говорит она. — Я уже не тот человек, которым был раньше».

Прокручивая чат в WhatsApp, которым она делилась с другими тацпитаниотами, она указывает на их имена, говоря “убитые” или “украденные”.

На ее базе, в Нахаль-Оге, комната, где работали тацпитаниот, сейчас лежит в развалинах, а экраны, через которые они смотрели, как ХАМАС готовится к нападению, обгорели и почернели.

Когда боевики ХАМАС ворвались в Нахаль-Оз, они убили десятки человек.

Среди погибших многие женщины, так пристально следившие за границей израильского государства, и решившиеся опасаться, несмотря на то, что знали об огромной мощи и ресурсах Израиля, что-то подобное может однажды произойти.

Читайте также: