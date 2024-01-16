Кулеба передбачає "більше поразок" Росії цього року

Міністр зазначив, що Гітлер багато років прикидався дуже сильним. Однак усім відомо, чим це закінчилося.

Голова МЗС Дмитро Кулеба виключив будь-які переговори з Росією, допоки Україна не опиниться в набагато сильнішій позиції на полі бою. Міністр також прогнозує "більше поразок" РФ 2024 року.

Про це Кулеба сказав у розмові з ABC News.

"Під тиском думки про те, що колись Україні доведеться вести переговори з Росією, головний дипломат Києва виключив будь-які переговори з режимом Путіна, допоки Україна не опиниться в набагато сильнішій позиції на полі бою", – вказано в публікації.

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Кулеба визнав, що російські військові "засвоїли свої уроки" і тепер "набагато краще пристосовані до цієї війни", однак передбачив "більше поразок" Росії цього року.

Автори статті звернули увагу, що протягом останніх тижнів російські війська стали більш наполегливими на полі бою, завойовуючи невеликі ділянки території на сході України навколо Авдіївки. Однак голова МЗС України стверджує, що ці "мінімальні" здобутки ворога були отримані "надзвичайно високою ціною". Міністр відкинув думку про те, що Росія зараз має імпульс на полі бою.

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"Гітлер багато років прикидався дуже сильним, і ми всі знаємо, чим це закінчилося", – зазначив Кулеба.

До слова, раніше спікер президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що "обговорення миру в Україні без РФ не має сенсу". На його думку, зустріч країн за "формулою миру" від президента України Володимира Зеленського – "розмова заради розмови, оскільки РФ там не бере участі".

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