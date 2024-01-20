"Я б пішов": росіянин назвав три переваги "СВО" – відео

У пересічного росіянина запитали, які він бачить переваги у тому, щоб піти воювати до України. На його думку, у підписанні контракту суцільні плюси, тож він радо пішов би служити у "зону СВО".

Відео оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

Три плюси йти на війну до України

За словами хлопця, передовсім можна:

безкарно вбивати людей, воюючи "за свою Росію", мовляв, за це не посадять до в'язниці;

ловити, знущатися з "нацистів";

отримувати за все це гроші.

"Це дуже добре, це надає гордості. Тобі ще й за це платять 2200 доларів. Заради такого, отримувати гроші, вбиваючи людей... Це начебто непогано, добро має завжди перемагати. Так, я б погодився піти", – резюмував громадянин РФ, мізки якого промиті пропагандою.

Раніше у Росії "герой СВО" зарізав батька відомого пропагандиста.

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