Наступ на фронті та цілі на 2024: які заяви останнім часом лунають у Росії щодо війни в Україні

У Росії останнім часом лунає багато заяв щодо ситуації на фронті, так звані "успіхи" окупантів в Україні та "потужність" ЗС РФ. У Міноборони країни-терористки та диктатор Кремля так би мовити підбили "підсумки" на фронті та поділилися новими загарбницькими планами на 2024 рік. Звичайно, більшість із них стосуються війни в України.

ТСН.ua зібрав останні заяви, які лунають із Росії.

Нещодавно міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що кількість російських військовослужбовців планують довести до 1,5 млн осіб.

Російський міністр виправдовує таке рішення Міноборони нібито наростанням зовнішніх загроз для РФ. Серед причин, зокрема вступ Фінляндії до НАТО, а також підготовка до членства в Альянсі Швеції.

На думку експертів, таке рішення оборонного відомства РФ може свідчити про оголошення в Росії чергової хвилі мобілізації після виборів президента РФ 2024 року.

"Нещодавно інший військовий злочинець Володимир Путін, підписав указ про збільшення армії на 170 тисяч. Але, 1 150 000 це ніяк не 170 тисяч. І як тут обійтись без мобілізації? Причому одразу після "виборів". Російська армія поступово, але досить планомірно перетворюється на один суцільний маршовий батальйон", - зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Чи готова Росія вивести війська із України

Очільник Кремля не збирається завершувати війну в Україні. Під час "прямої лінії" 14 грудня він заявив, що Росія буде воювати доти, доки не будуть досягнуті "цілі СВО".

Ба більше, він звинуватив Україну у тому, що у перші дні повномасштабної війни вона не погодилася на "денацифікацію" - одну із нібито причин нападу Путіна на Україну.

"Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Українська влада не погодилася з тим, що потрібна денацифікація. А як же ні, коли нацист Бандера зведений у ранг національного героя? Коли керівник київської адміністрації на очах усього світу аплодує солдату СС? Питання денацифікації є актуальним. Все, що обіцяв Захід, - все Україна отримала. Але ми знищили", - сказав він.

Російські військові / Фото: Associated Press

Які цілі Росії щодо війни на 2024

Під час розширеної наради 19 грудня російський міністр оборони Сергій Шойгу назвав цілі країни-терористки щодо війни в Україні на 2024. Він заявив, що армія ЗС РФ буде воювати в Україні, аби виконати "усі завдання", поставлені їхнім диктатором Володимиром Путіним.

"У 2024 році російські військові продовжать спецоперацію до повного виконання завдань, визначених верховним головкомандуючим (Путіним - ред.), - сказав російський міністр.

Наказ Путіна взяти Авдіївку

Російські ЗМІ із посиланням на офіцерів пишуть, що вони отримали наказ від Володимира Путіна окупувати місто до Нового року. На їхню думку, цю "перемогою" очільник Кремля хоче озвучити під час новорічного звернення.

"Завдання – не просто взяти Авдіївку до 1 січня, а взяти її якнайшвидше. Я так розумію, що Володимир Володимирович хоче згадати цю перемогу у своєму новорічному зверненні. Якщо не вийде, то теж нічого, але краще щоб вийшло. Такі вступні, наскільки я знаю, передали з Москви", - сказав військовий.

Втім, малоймовірно, що це їм вдасться досягнути. Вони жаліються на величезні людські втрати.

"Якщо зараз у нас під Авдіївкою гине і втрачає руки та ноги від 200 до 600 бійців на день, то уявляєте, що буде, якщо ми підсилимо штурми? А тут ще мобілізовані стали гірше воювати", - ниють вони.

"Підсумки" жорстокої війни окупантів у Росії

Путін похвалився "успіхами" на фронті

Путін продовжив далі брехати. Він заявив, що що ЗС РФ "покращують своє становище" на всій лінії фронту. Путін також додав, що лінія фронту в окупантів нібито становить 2000 кілометрів.

"Практично на всій лінії зіткнення наші збройні сили, скажімо скромно, покращують своє становище. Йде поліпшення становища наших військ", - вірить він.

А у Міноборони РФ заявили, що нібито виконали "усі поставлені цілі" на 2023 рік.

"Загалом усі завдання, визначені на 2023 рік, збройними силами виконані, забезпечений заданий рівень підтримки обороноздатності", - заявив він 19 грудня під час наради.

Путін збрехав про кількість окупантів в Україні

Також президент-диктатор РФ Володимир Путін заявив, що на фронті в Україні перебуває 617 тис. російських окупантів. Очільник Кремля розповів, що на початку 2023-го в російську армію нібито було "набрано" 486 тис. осіб. Наразі ж, запевняє він, чисельність окупаційного війська в Україні, становить 617 тис. осіб.

Втім, його заяву спростували у ГУР. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов сказав, що ці цифри - значно завищені.

"Не та цифра, яку озвучила людина, схожа на Путіна. Хіба що він порахував разом усіх ліквідованих загарбників, яких не забрали рашисти з поля бою. В такому ключі могла вийти інша цифра. А в цілому - це пропаганда", - прокоментував представник ГУР.

Мета цієї заяви, на думку Юсова, щоб мотивувати зазомбоване населення власної країни та лякати західних партнерів України.

"Коли ворог подає викривлені дані, то робить це навмисно, щоб спричинити інформаційний тиск на нашу країну, можливо, продовжити лякати когось за кордоном і додатково мотивувати своє зазомбоване населення. Тому це не єдина брехня, яка звучала вчора з вуст російського диктатора", - вважає Юсов.

Нагадаємо, за припущеннями Інституту вивчення війни (ISW), Росія готується до війни із НАТО.

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