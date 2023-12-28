Науседа зробив заяву про тривалість війни в Україні

Війна агресорки Росії в Україні стане позиційною та виснажливою. Тривати вона може аж поки одна зі сторін не видихнеться.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в коментарі Delfi.

"Зараз ми повернемося до status quo, вона (війна - Ред.) знову стане позиційною, виснажливою. Тоді підраховуватимуться втрати обох сторін і, нарешті, чекатимуть, доки одна з країн не досягне тієї точки, коли більше не зможе продовжувати війну", - сказав він.

Литовський лідер зауважує, що Кремль буде намагатися перехопити ініціативу, а Україна максимально протистояти цього. Він також висловив упевненість у тому, що у разі прориву фронту росіянами Україна не програє війну.

"Росія, звісно, може мобілізувати ресурси, не враховуючи думку власного народу, як мобілізувати людей, так і направити все на військові цілі. Можливості інших держав більш обмежені, просто тому, що вони - демократичні суспільства. Все це ті фактори, але ще раз повторюю - не йдеться про поразку України, йдеться про сценарій війни, який невигідний для України", - наголосив Науседа.

Президент Литви також зауважив, що Кремль може демонструвати готовність до переговорів, але це лише "тактичні хитрощі". Натомість коли починати переговори з РФ - вирішуватиме лише Київ.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують, що Росія зберігає свої максималістські цілі в Україні. Кремль не зацікавлений в добросовісних переговорах щодо припинення війни, незважаючи на повідомлення про те, що західні політики стають більш прихильними до можливого діалогу Москви і Києва.

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