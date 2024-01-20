Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Литве посоветовали гражданам хранить деньги "в танках"

В Литве посоветовали гражданам хранить деньги "в танках"

Фото: Скриншот

Одним из источников финансирования обороны Литвы могут стать инвестиции граждан.

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте предложила гражданам инвестировать средства в оборону страны вместо того, чтобы складывать их в "носок".

Об этом сообщает Delfi.

Размышляя над источниками финансирования обороны Литвы, министр отметила, что одним из них могут быть инвестиции граждан.

"Например, взять деньги в кредит у жителей. Я слышала критику идеи таких облигаций, но есть немало финансов, которые еще есть у людей. Может, лучше не в носке держать, а в танк вложить", — предложила Аушрине Армонайте.

По ее словам, очень важно объяснить гражданам идею подобных облигаций.

"Возможно, государство не даст большие проценты, но есть люди, которые добровольно поддерживают Украину, думаю, они поймут", — подчеркнула министр.

Напомним, Латвия, Литва и Эстония подписали соглашение о создании Балтийской линии обороны для укрепления восточной границы НАТО.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация