В Литве посоветовали гражданам хранить деньги "в танках"

Одним из источников финансирования обороны Литвы могут стать инвестиции граждан.

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте предложила гражданам инвестировать средства в оборону страны вместо того, чтобы складывать их в "носок".

Об этом сообщает Delfi.

Размышляя над источниками финансирования обороны Литвы, министр отметила, что одним из них могут быть инвестиции граждан.

"Например, взять деньги в кредит у жителей. Я слышала критику идеи таких облигаций, но есть немало финансов, которые еще есть у людей. Может, лучше не в носке держать, а в танк вложить", — предложила Аушрине Армонайте.

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По ее словам, очень важно объяснить гражданам идею подобных облигаций.

"Возможно, государство не даст большие проценты, но есть люди, которые добровольно поддерживают Украину, думаю, они поймут", — подчеркнула министр.

Напомним, Латвия, Литва и Эстония подписали соглашение о создании Балтийской линии обороны для укрепления восточной границы НАТО.

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