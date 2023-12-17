"Підтримка Заходу може бути крихкою": журналіст FT - про проблему "втоми від України"

Журналіст вказав, що західні країни "як завжди, на кілька кроків запізнилися" із підтримкою України.

У Financial Times вийшла стаття під назвою "Втома від України" - це проблема самих західних лідерів". У ній іноземний журналіст Мартін Сандбу вважає, що втома від війни "наздогнала" усіх на Заході. Водночас він частково звинувачує партнерів України у невиконанні обіцянок та затягуванні часу.

Про це йдеться у колонці журналіста на сайті видання.

"Наскільки крихкою може бути підтримка України"

Він пише, що на початку повномасштабного вторгнення лідери Європи "здивували" громадськість тим, наскільки стійкою виявилася їхня підтримка України - як морально, так фінансово та у військовому. Однак він вказав, що західні країни "як завжди на кілька кроків запізнилися" із підтримкою.

"Нехай вас надто не надихає здатність лідерів ЄС уникнути найгіршого. Звісно, рішення розпочати переговори про членство Українивітається. І незважаючи на спротив Угорщини, інші 26 членів ЄС, безсумнівно, знайдуть спосіб забезпечити свою обіцяну чотирирічну програму фінансування для України вартістю 50 мільярдів євро, коли вони знову зберуться в новому році. Але той факт, що ці рішення були на балансі, і багато хто вважав, що вони однаково вірогідно підуть іншим шляхом, показує, наскільки крихкою може бути підтримка України", - написав він.

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Про "невтішний контрнаступ"

На думку Сандбу, що суспільний дискурс щодо України зараз помітно змінився на гірше. За його словами, фокус змістився з "героїзму президента Володимира Зеленського на його виснаження, а з української єдності – на політичні розбіжності".

"Останнім часом багато говориться про недовіру між президентом і його старшим генералом Валерієм Залужним і про загальмований контрнаступ. Нездатність Заходу просуватися вперед за допомогою фінансової та військової підтримки справедливо привернула багато уваги", - зауважив кореспондент.

Втім, як він вважає, нічого з цього не є новим. Щодо, як він називає "невтішного контрнаступу", журналіст нагадав прогнози військових американських експертів, які попереджали, "що успіх такої операції за відсутності переваги в повітрі буде безпрецедентним".

"Однак вражаючою була швидкість, з якою ці загальновідомі факти почали інтерпретувати як картину хиткої України та хиткого Заходу. Іншими словами, урок полягає в тому, як раптово наративна дамба може прорватися навіть без великих змін на землі. За кілька тижнів авантюра Володимира Путіна про те, що Захід не може продовжувати курс, виглядала краще, ніж будь-коли - і її почали визнавати як таку", - підкреслив він.

Недостатньо сказати "боротьба України - це наша боротьба"

На думку іноземного кореспондента, нині західні лідери наполегливо працюють, щоб протистояти мінливому російському наративу, але щоб досягти успіху, "вони повинні нехтувати суспільним розумінням конфлікту вдома. Недостатньо сказати "боротьба України - це наша боротьба"і пообіцяти підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно", якщо ваші дії виявляють ваш дискомфорт через наслідки цих обітниць".

Сандбу вважає, що Захід "бореться з тим, що громадська думка втомлюється від конфлікту, який затягується через наші власні затримки з наданням Україні найпотужнішої зброї".

"Показово, що єдина західна країна, яка виділяла значне довгострокове фінансування для України — Норвегія виділила 7,5 мільярдів євро протягом п’яти років - збагатилася, а не збідніла завдяки використанню Путіним зброї продажу енергії", - звернуві він увагу.

"Сьогодні лідери стикаються з необхідністю витрачати більше політичного капіталу, оскільки раніше вони ухилялися від жорсткого політичного вибору. Це стосується як зброї, так і фінансової підтримки. І це правда в тому, де вони поєднуються: неспроможність Європи виконати обіцянку щодо 1 мільйона артилерійських снарядів для України є результатом її обмежених фізичних виробничих потужностей - потужностей, які могли б бути більшими, якби гроші були виділені раніше.

Відверто кажучи, західні лідери дали своїй громадськості відчути, що це буде легше, ніж є. Вони ніколи не наважувалися вимагати жертви у вигляді "полегшеної військової економіки".

Журналіст наголошоує, що "безпека Європи все ще залежатиме від допомоги Україні у перемозі, особливо якщо Дональд Трамп повернеться президентом США. Стійкість і стратегічна автономія вимагають мінімальної здатності приймати деякі позбавлення, тому що поразка України зробила б усе гірше".

Нагадаємо, що Путін пожалівся, що Захід "хоче" поділити Росію на п'ять частин.

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