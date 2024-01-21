Зеленський: "Питання про мобілізацію — це передусім питання справедливості"

Є люди, які від перших днів на війні. Їм потрібна заміна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізація — це не тільки коли солдати йдуть на фронт.

Відповідну заяву президент зробив в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News.

"Вони (воїни - ред.) заслуговують на справедливість, що їх замінять інші. І якщо не вистачає людей натренованих, професійних, то треба військовим дати інструмент у вигляді мобілізації, щоб вони могли мобілізувати частину суспільства, а потім підготувати. Це дуже важливо - підготувати, не кидати їх на поле бою. В іншому випадку в них буде менше шансів вижити. Це зовсім неправильно, бо це не м'ясо, це люди. Треба з цим виважено обходитись", - зазначив президент.

На його думку, несправедливо, коли хтось гине за іншого.

"Тому важливий закон про мобілізацію - розумний і справедливий. Для військових це потрібно. Не можна просто сказати - їм вистачить їх армії. Це просто нечесно і неправедливо. А передусім людям дуже важливо сказати - куди він іде, він буде тренований, в них буде достатньо всього, на що він розраховує. Він не може йти просто в пітьмі і не знати виходу, на скільки він йде", - сказав він.

Раніше Володимир Зеленський досить різко висловився щодо мобілізації.

"Ми - у війні. Тому працюєш або воюєш", — зазначив президент.

Коментуючи потребу ЗСУ в новобранцях, Зеленський пояснив позицію України щодо чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Він зазначив, що Україні завжди не вистачає людей на фронті, бо Російська Федерація мобілізує і кидає на забій трупи.

Водночас, як наголошує глава держави, Україні завжди не вистачає людей під час війни.

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