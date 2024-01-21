"Мілан" здійснив яскравий камбек і здолав суперника в матчі 21-го туру Серії А (відео)

"Мілан" на виїзді обіграв "Удінезе" в матчі 21-го туру італійської Серії А. Напружений поєдинок в місті Удіне завершився з рахунком 2:3 .

На 31-й хвилині гри Рубен Лофтус-Чік вивів "россонері" вперед. Перед перервою господарі відігралися – на 42-й хвилині влучного удару завдав Лазар Самарджич.

У другому таймі "Удінезе" зумів повести в рахунку – на 62-й хвилині відзначився Флоріан Товен.

Проте підопічні Стефано Піолі спромоглися оформити камбек і вирвати перемогу. Спочатку на 83-й хвилині рахунок зрівняв Лука Йович, а потім на 90+3-й хвилині Ноа Окафор забив вирішальний м'яч.

Огляд матчу "Удінезе" – "Мілан"

"Мілан" (45 очок) залишився на третьому місці у Серії А. Лідирують у чемпіонаті "Інтер" (51 бал) та "Ювентус" (49 пунктів), які провели на один матч менше. "Удінезе" (18 очок) йде на 17-й позиції поруч із зоною вильоту.

У наступному турі "Мілан" 27 січня прийме "Болонью". Того ж дня "Удінезе" на виїзді зустрінеться з "Аталантою".

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