Даша Малахова показала молодшого на 10 років коханого і привітала його з важливим святом

Українська ведуча та акторка Даша Малахова повідомила про важливе свято в її родині.

Чоловік знаменитості, який молодший за неї на 10 років, святкує день народження. Тож, з нагоди свята Малахова присвятила допис в Instagram своєму коханому. Зокрема, артистка опублікувала свіже фото Сергія та адресувала йому теплі слова з привітаннями.

"На рік старшим став найскромніший, найдобріший, найсексуальніший. Він - приклад тихої і ефективної діяльності, ніжного впливу і любові, яка може вилікувати навіть таких, як я", - зазначила Малахова.

Чоловік Даші Малахової / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Як розповіла ведуча, день народження вони відсвяткували в колі друзів. До речі, Малахова розсекретила, що її коханий у подарунок отримав свійських тваринок, зокрема, кролика, якого Сергій тримав на фото.

"Мій чоловік провів цей день в колі друзів, приймаючи в подарунок нових тварин на ферму, готуючи плов, багато працюючи, як завжди", - розповіла Малахова.

Нагадаємо, нещодавно у родині акторки Катерини Тишкевич було свято. Чоловік артистки – Валентин Томусяк – теж святкував день народження. Катерина показала їхні архівні кадри та адресувала коханому теплі слова з привітаннями.

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